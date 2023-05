Rauch aus dem Motorraum ist kein gutes Zeichen. Das musste auch ein 41-jähriger Kraftfahrer feststellen, der mit einem Harvester am Dienstag (30. Mai 2023) gegen 8.45 Uhr auf der B 173 in Richtung Hof unterwegs war. Wie die Polizeiinspektion Naila mitteilte, hielt der Mann das Fahrzeug auf einer Abbiegespur auf der Höhe Gottsmannsgrün an und konnte unverletzt aussteigen.

Die verständigte Feuerwehr konnte kurz darauf den Motorbrand ablöschen. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein. Erst gegen 12.00 Uhr mittags war die Fahrbahn wieder frei.

Feuerwehr muss Motorbrand löschen

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt die Ursache des Brandes gewesen sein. Neben dem Motorraum wurde auch die Fahrerkabine in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Der Harvester war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.