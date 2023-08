Eine Frau, die in der Nacht vom Freitag auf Samstag zu Fuß in Rehau (Kreis Hof) unterwegs war, stellte nach einem nächtlichen Zusammenprall mit einem männlichen Fußgänger eine Schnittwunde in ihrem Gesicht fest. Der Unbekannte soll sie mit einer "wischenden Bewegung" verletzt haben.

Die 36-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 4 Uhr morgens auf dem Heimweg von ihrer Schicht. Als sie in der Lindenstraße um eine Ecke gehen wollte, stieß sie mit einem ihr unbekannten Mann zusammen.

Rätselhafter Rempler in Rehau - so wird der Unbekannte beschrieben

Beide erschraken, der Mann machte eine "wischende Bewegung" in Richtung ihres Gesichts.

Zu Hause stellte die Frau eine zirka drei Zentimeter lange Schnittwunde auf ihrer linken Gesichtshälfte fest. Die Frau erstattete Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Beschreibung des Unbekannten lautet wie folgt:

etwa 1,90 Meter groß

sehr schlank

dunkle Haare

Die Polizei sucht nach Zeugen, diese sollen sich unter der Telefonnummer 09283 8600 melden.

Vorschaubild: © luchschenF/Wladimir Bulgar/Adobe Stock (Symbolbild) (560013454)