Zu einem Polizeieinsatz wegen eines heftigen Beziehungsstreits ist es am Samstagmorgen (29. April 2023) in einem Haus in der Hofer Straße in Oberkotzau (Landkreis Hof) gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Hof mit.

Nachdem sich mehrere Anwohner bei der Polizei gemeldet und einen heftigen Beziehungsstreit zwischen einem Paar in dessen Wohnung mitgeteilt hatten, traf die Polizei vor Ort auf einen 42-jährigen Mann und eine 45-jährige Frau.

Streit zwischen Paar in Oberkotzau eskaliert

Die beiden verhielten sich aufgebracht und aggressiv. Wie sich herausstellte, gerieten die beiden aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Möglicherweise könnte auch der vorangegangene Alkoholkonsum zum Entstehen der Auseinandersetzung beigetragen haben.

Während des Streits flogen wohl aus beiden Richtungen Teile der Einrichtung durch die Wohnung, auch ein Türrahmen wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Der Sohn des Mannes befand sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung, war jedoch von so tiefem Schlaf gesegnet, dass er die Auseinandersetzung in seinem Zimmer glücklicherweise nicht mitbekam.

Nachdem die beiden emotional aufgebrachten und gegenüber der Polizei eher unkooperativen Bewohner beruhigt und zu einer Versorgung ihrer leichten Verletzungen in einen Krankenwagen bewegt werden konnten, musste der Mann die Wohnung auf Weisung der Polizei verlassen. Er wurde zur weiteren Behandlung in das Hofer Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete gegen die beiden Streitlustigen jeweils Ermittlungsverfahren wegen unterschiedlicher Delikte ein.

Vorschaubild: © junce11/Adobe Stock (Symbolfoto)