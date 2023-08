Bereits seit mehreren Tagen sind bei dem Polizeipräsidium Oberfranken diverse Meldungen über betrügerische Anrufe aus dem gesamten Regierungsbezirk eingegangen. Jetzt haben die Täter in Arzberg und Hof zugeschlagen und dabei rund 50.000 Euro erbeutet.

Die Unbekannten probierten es immer mit der gleichen Masche: Sie geben sich am Telefon als Angehöriger aus und täuschten vor, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben. Anschließend fordern die Täter eine Kautionszahlung, um eine Haftstrafe für den Angehörigen abzuwenden. So auch am Donnerstag in Arzberg und Hof, als die Betrüger in beiden Fällen die Geschichte von dem angeblichen Autounfall erzählten und die Opfer auf diese Weise um ihr Erspartes brachten.

Betrugsmasche: Rentner aus Arzberg und Hof soll angebliche Kaution bezahlen

Im ersten Fall übergab ein 83-Jähriger einen fünfstelligen Geldbetrag an einen Abholer in der Arzberger Bauernfeindstraße, der anschließen in Richtung Innenstadt davon lief.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

etwa 20 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

trug einen Stoffhut

Später am Nachmittag traf sich ein 79 Jahre alter Mann in der Ernst-Reuter-Straße in Hof vor einem Fahrradgeschäft gegen 16 Uhr mit einer unbekannten Geldabholerin, der er ebenfalls einen fünfstelligen Betrag aushändigte.

Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

weiblich

etwa 1,75 Meter groß

nackenlange, schwarze Haare

war mit einer weißen Bluse und blauen Hose bekleidet

hatte eine schwarze Umhängetasche aus Leder bei sich

Die Kriminalpolizei Hof hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Donnerstag (03. August 2023) zwischen 11 und 12 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Arzberg in der Bauernfeindstraße bemerkt hat oder zwischen 15 und 17 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ernst-Reuter-Straße im Bereich des Finanzamtes in Hof wahrgenommen hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 09281 704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.

Um sich zu schützen, rät die Polizei Oberfranken:

Lass dich am Telefon nicht drängen und unter Druck setzen. Leg einfach auf

Sei misstrauisch. Nenne keine persönlichen Daten am Telefon

Spätestens bei Geldforderungen am Telefon das Gespräch sofort abbrechen

Übergib niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte

Die Polizei wird dich niemals um Geldbeträge bitten

Ruf deine Angehörigen unter der dir bekannten Telefonnummer an

Wähle beim geringsten Zweifel selbst den Notruf 110

Erst Anfang August fiel eine Seniorin aus dem Raum Baumberg derselben Masche zum Opfer.

