Münchberg vor 1 Stunde

Alkohol am Steuer

Lkw-Fahrer mit immensem Promillewert - Polizei greift bei Kontrolle ein

Zwei Lastwagenfahrer in Münchberg hatten wohl an diesem Tag nicht mit einer Polizeikontrolle gerechnet: Mit einem viel zu hohen Promillewert trafen die Beamten sie an - und griffen ein.