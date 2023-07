Die Polizei hat die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem 21-jährigen Vermissten gebeten. Seit Sonntagnachmittag, dem 16. Juli 2023, wurde der psychisch beeinträchtigte Mann vermisst. Wie die Polizeiinspektion Hof am Dienstag (18. Juli 2023) berichtet, verschwand der Mann am Sonntag von dem Gelände der Bezirksklinik Rehau, wo er sich zuletzt in stationärer Behandlung befand.

Am Dienstag (18. Juli 2023), setzt die Polizei im Rahmen ihrer Suchmaßnahmen auch Personensuchhunde ein. Der Vermisste hatte Bezug nach Münchberg und nach Kulmbach. Die Überprüfung sämtlicher Kontaktadressen brachte keinen Erfolg. Jedoch konnte die Polizei den vermissten 21-Jährigen inzwischen in Frankfurt auffinden.

Psychisch beeinträchtigt: Junger Mann (21) aus Klinik verschwunden und in Frankfurt aufgefunden

Wie Frankfurter Kollegen kurz vor 14 Uhr mitteilten, riefen dort Passanten die Polizei, als sich eine Person unter ein geparktes Auto legte. Nachdem der Mann unter dem Wagen geborgen war, brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er stand unter Einfluss von Medikamenten und war nur begrenzt ansprechbar. Bei einem Abgleich der Personalien kam die Fahndungsausschreibung zutage.

Derzeit ist noch eine stationäre Behandlung im Klinikum notwendig. Danach wird eine Einweisung in eine Bezirksklinik erfolgen. Die Polizeistation Rehau bedankt sich bei allen, die sich an der Suche des 21-Jährigen beteiligten.