Zu einer Serie von insgesamt vier Auto-Aufbrüchen ist es in der Zeit von Donnerstag (4. Mai 2023) bis Freitag (5. Mai 2023) in der näheren Umgebung beziehungsweise im Stadtgebiet von Naila (Landkreis Hof) gekommen. Das teilt Polizeiinspektion Naila mit.

Zunächst waren gleich zwei Fahrzeuge in der Hofer Straße betroffen. Der oder die unbekannten Täter*innen verschafften sich Zutritt zu einem umzäunten Gelände. Anschließend wurde bei einem BMW die Seitenscheibe eingeschlagen, bei einem Mercedes wurde die Tür aufgehebelt. Aus beiden Autos wurde jeweils das Autoradio/Navigationssystem entwendet. Durch das Vorgehen der Täter entstand hier an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Der Wert der beiden Autoradios wird auf 1700 Euro geschätzt.

Unbekannte brechen mehrere Autos im Kreis Hof auf

Der zweite Fall geschah an der Ortsverbindungsstraße zwischen Berg (Landkreis Hof) und Rothleiten (Landkreis Hof) am Freitag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr. Hier wurde bei einem VW ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Täter*innen machten sich hier sogar die Mühe, ins Innere des Fahrzeugs zu gehen und die Rücksitzbank nach vorne zu klappen. Dann klauten sie aus dem Kofferraum die zunächst nicht ersichtliche Handtasche einer 63-jährigen Frau. In dieser befand sich neben einem Geldbeutel auch deren Handy. Hier entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro, der Wert der Beute wird auf circa 360 Euro geschätzt.

Der dritte Fall ereignete sich wiederum im Stadtgebiet von Naila um kurz vor 13 Uhr. Hier konnte eine Zeugin zwei Männer in einem blauen Kleinwagen mit polnischer Zulassung beobachten. Zunächst ging einer der Männer an den geparkten Fahrzeugen entlang, während der andere im Fahrzeug wartete. Die Tat verlief dann sehr schnell: Auf ein Zeichen schlug der eine die Seitenscheibe eines VWs ein und entwendete den Geldbeutel der Geschädigten. In der Zwischenzeit fuhr der andere mit dem blauen Kleinwagen heran, der Täter stieg ein und der Wagen fuhr davon. Hier entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro. Der Beutewert beläuft sich hier auf circa 20 Euro. In der Folge wurde nach dem blauen Kleinwagen intensiv gefahndet.

In allen Fällen wurde eine Spurensicherung durchgeführt. Zeug*innen, die die Vorfälle beobachtet haben oder weitere Hinweise zur Tat, den Männern oder zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Naila unter der Telefonnummer 09282/97904-0 zu melden.

