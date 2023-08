Hof vor 55 Minuten

Blaulicht

Mann schlägt Lebensgefährtin auf Supermarkt-Platzplatz - "Zittrige" Frau fährt in Schaufenster

Eine Frau ist am Mittwochmorgen (9. August 2023) mit dem Auto in ein Supermarkt-Schaufenster in Hof gefahren, nachdem ihr Partner sie auf dem Parkplatz geschlagen hatte.