Etwa 500 Euro Bargeld konnte ein bisher unbekannter Mann in einer Gaststätte am Maxplatz entwenden. Der Diebstahl ereignete sich nach Angaben der Polizei Rehau am Mittwoch (7. Juni 2023) gegen 15 Uhr.

Nach dem Verzehr vor Ort habe der Mann vorgegeben, noch Brötchen mitnehmen zu wollen. Er nutzte einen unbeobachteten Moment, um den vorher ausgekundschafteten Bedienungsgeldbeutel zu entwenden. Anschließend flüchtete er als Beifahrer in einer silbernen Limousine mit Stufenheck und konnte entkommen. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 30–45 Jahre

160 Zentimeter groß

schlank

südländischer Typ

kurzer Kinnbart

Mit einer schwarzen Jeans mit weißen Farbklecksen und dunklem Oberteil und Basecap mit "Dolce&Gabbana“ Aufschrift bekleidet

sprach ausschließlich Englisch und hinkte

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rehau unter der Telefonnummer 09286-8600 entgegen.

