Streit aus Eifersucht eskaliert in Hof: Als eine 35-Jährige am Mittwochabend (26. Juli 2023) gegen Mitternacht in der Klosterstraße eine 21-Jährige auf dem Beifahrersitz des Autos ihres Partners erblickt hat, versuchte sie diese sofort in einem Anfall von Eifersucht an Armen und Beinen aus dem Wagen zu ziehen.

Die 21-Jährige bekam daraufhin eine Panikattacke und trat nach der 35-Jährigen, berichtet die Polizeiinspektion Hof. Der Freund der 35-Jährigen habe sich nun nicht mehr anders zu helfen gewusst und alarmierte die Hofer Polizei, die die Situation schließlich beruhigen konnte. Die beiden Frauen müssen sich nun wegen Körperverletzung bzw. versuchter Körperverletzung verantworten.

Vorschaubild: © Todorov/Adobe stock (Symbolbild)