Was als Zeitvertreib begann, hat für einen 21-Jährigen im oberfränkischen Hof an der Saale mit einem Polizeieinsatz geendet: Der Magnetfischer hat eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg aus der Saale gezogen. Wie die Polizei berichtete, hatte der Mann am Dienstag (18. Juli 2023) gegen 15 Uhr auf dem Theresiensteg auf Höhe des Skaterparks seinen Magneten ins Wasser geworfen und war auf einen metallischen Gegenstand gestoßen, den er ans Land zog. Er erkannte den Angaben zufolge schnell, dass es sich um eine 35 Zentimeter lange und 10 Zentimeter dicke Granate handelte und alarmierte die Polizei.

Magnetfischer zieht Granate aus der Saale - Polizei warnt vor Funden

Die Beamten sperrten den Bereich nach dem Fund ab und verständigten den Kampfmittelräumdienst, der die Granate abtransportiere.

Dem 21-Jährigen droht nun Ärger: Das Magnetangeln ist in Bayern weitgehend verboten, weil es zu solchen gefährlichen Funden kommen kann. Polizei warnt eindringlich davor, selbstständig verdächtige Gegenstände zu berühren oder zu bewegen. Insbesondere bei Funden wie Granaten, Munition oder anderen explosiven Materialien besteht akute Lebensgefahr. Stattdessen sollte bei einem Fund umgehend der Notruf gewählt werden.

Der Magnetfischer muss laut Polizei daher mit einer Anzeige nach dem Wasserhaushaltsgesetz rechnen.

