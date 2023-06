Die Polizeiinspektion Hof berichtet von einem Unbekannten, der bereits mehrfach einen 20-Jährigen anonym bedroht hat.

Schon vor vier Monaten fand der 20-Jährige, der in der Breslauerstraße in Hof wohnt, an seinem Auto einen Zettel vor. Auf diesem stand laut Polizeiangaben, dass ein Unbekannter dem jungen Mann damit drohe, ihn "in die Luft zu sprengen".

Zwei anonyme Drohungen innerhalb von vier Monaten in Hof

Am Mittwochabend (14. Juni 2023) fand der Bedrohte abermals einen anonymen Zettel, der ihn "aufforderte abzuhauen". Daraufhin verständigte der Mann die Polizei und erstatte Anzeige wegen Bedrohung und Nötigung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 mit der Polizeiinspektion Hof in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Alexander Hartmann (Symbolbild)