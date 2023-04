Ungewöhnliche Rettungsaktion in Franken: In "Seenot" ist ein 25-jähriger Mann aus Hof am Freitagabend (28. April 2023) auf dem Untreusee geraten. Er bestieg gegen 20 Uhr unerlaubt eine fremde Segeljolle und trieb mit dem Boot etwa 50 Meter vom Ufer weg.

Da keine Paddel vorhanden waren, konnte sich der Mann nicht selbst helfen. Der Vorfall wurde aber von einem aufmerksamen Zeugen gegen 20 Uhr gemeldet. Rettungskräfte von Feuerwehr und Wasserwacht bereiteten die Bergung vor: Mithilfe von zwei Schlauchbooten brachten sie die vollgelaufene Jolle und den Mann schließlich sicher ans Ufer.

Vom Hofer Untreusee gerettet: Mann war deutlich angetrunken

Der Mann war völlig durchnässt, lehnte aber eine medizinische Versorgung ab, wie die Polizeiinspektion Hof berichtet. Da er außerdem 1,28 Promille hatte, wurde der Betrunkene über Nacht in Polizeigewahrsam genommen. Bei dem 25-Jährigen handle es sich laut der Inspektion um einen bereits polizeibekannten Hofer.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Jolle mit hellem Rumpf und grünem Deck schon seit längerem am Ufer liegt. Wer der Besitzer ist, muss noch ermittelt werden. Das Boot war bereits vor dem Vorfall an diversen Stellen beschädigt und hatte auch keinen Mast mehr. Die Polizeiinspektion Hof bittet um Hinweise zum Eigentümer unter der Telefonnummer 09281/704-0.