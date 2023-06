In der Nähe von Hof hat sich am Samstagabend (17. Juni 2023) ein folgenschwerer Unfall ereignet. Ein 28 Jahre alter Mann erlitt schwerste Verletzungen. Er musste sofort operiert werden.

Der exakte Unfallhergang ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Ermittler bitten diesbezüglich um Hinweise aus der Bevölkerung.

Update vom 18.06.2023, 10.25 Uhr: BMW-Fahrer nach Unfall im Kreisverkehr umgehend operiert - Polizei bittet um Hinweise

Zum Aufsehen erregenden Unfall bei Hof am Samstag liegt inzwischen der ausführliche Bericht der Polizeiinspektion Hof. Demnach vollzog sich der Verkehrsunfall am späten Abend auf der B173 im Bereich Gattendorf. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 28-Jähriger gegen 23.30 Uhr mit seinem BMW die Bundesstraße von Hof kommend in Richtung Plauen.

Unmittelbar vor dem Kreisverkehr - an einem großen Logistikzentrum - geriet der Mann aus bislang ungeklärter Ursache zunächst auf die Gegenfahrspur und fuhr anschließend geradewegs in den Kreisverkehr. Dabei überfuhr er der Polizei zufolge geradlinig das in der Mitte des Kreisverkehrs befindliche, erhöhte Rundbankett. "Bedingt durch seine offenbar zu hohe Geschwindigkeit bei der Einfahrt, wurde das Fahrzeug rampenartig in die Luft geschleudert und flog etwa 70 Meter weit in ein neben der B173 befindliches Feld", berichtet die Hofer Polizei.

28-Jähriger in Krankenhaus "unverzüglich operiert" - Polizei sucht Zeugen

Nach dem Aufprall überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam erst nach über 30 weiteren Metern, in einer Baumgruppe, endgültig auf dem Dach zum Liegen. "Der Fahrer konnte sich zwar selbst aus dem Wrack befreien, wurde aber schwerstverletzt", so die Beamten weiter. Nach seiner Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der junge Mann mit multiplen, bislang jedoch nicht konkretisierbaren Verletzungen in ein Hofer Krankenhaus gebracht, "wo er unverzüglich operiert werden musste".

Ein ebenfalls im Fahrzeug befindlicher Hund wurde durch die örtliche Tierrettung in Obhut genommen. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn der B173 vor Ort durch Beamte der Hofer Polizei kurzzeitig komplett gesperrt werden. Zudem mussten ausgelaufene Betriebsstoffe durch fachkundiges Personal beseitigt werden.

Da im Rahmen der Erstversorgung bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, veranlassten die Beamten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hof eine Blutentnahme und stellten das Unfallfahrzeug sicher. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Genaueres zum exakten Unfallhergang ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Da bislang keine Augenzeugen des Unfalles bekannt sind, werden Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hof zu melden.

Erstmeldung vom 18.06.2023, 09.50 Uhr: Schwerer Unfall nahe Hof - Feuerwehrmann lobt Ersthelfer: "Haben Blutungen gestillt"

In Oberfranken hat sich am Samstagabend (17. Juni 2023) ein Aufsehen erregender Unfall ereignet. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Erstmeldung berichtet, fuhr ein Auto auf der B173 bei Hof über einen Kreisverkehr und hob daraufhin ab. Zu dem Vorfall kam es demnach unweit der A93-Anschlussstelle Hof-Ost.

Der BMW flog laut bisherigen Erkenntnissen viele Meter durch die Luft. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug noch mehrfach und blieb an einem angrenzenden Waldstück auf dem Dach liegen. "Beim Eintreffen haben wir eine Person neben dem Pkw gefunden", berichtet Kreisbrandmeister Philipp Kemnitzer gegenüber der Agentur News5.

Der Fahrer wurde nach Angaben von vor Ort bei dem Unfall mit dem Fuß im Auto eingeklemmt. Ohne die Anwohner, die durch Lärmgeräusche auf den Unfall aufmerksam geworden waren, wäre der Unfallverursacher laut Einschätzung des Kreisbrandmeisters vermutlich erst später entdeckt worden.

"Die Ersthelfer waren definitiv sehr wichtig, weil die Person schwer verletzt war", betont Kemnitzer. "Sie haben Blutungen gestillt beziehungsweise dann mit dem Rettungsdienst versucht, die Person ganz aus dem Pkw herauszubringen."

Neben dem BMW-Fahrer erlitt laut Angaben von News5 auch sein Hund, der mit im Auto gesessen hatte, schwere Verletzungen. Die Polizei kümmerte sich demnach um die Betreuung des Vierbeiners, bis ihn die Tierrettung abholte.

"Dass jemand so weit fliegt, kommt weniger vor"

Die Feuerwehr unterstütze den bereits eingetroffenen Rettungsdienst beim Tragen aus dem unwegsamen Gelände, berichtet der Kreisbrandmeister.

Der BMW soll News5 zufolge zuvor 75 Meter durch die Luft geflogen sein. "Dass jemand so weit fliegt, kommt weniger vor", konstatiert Kemnitzer, der laut eigenen Angaben bereits seit 1985 bei der Feuerwehr ist. Dass sich ein Auto infolge eines Unfalls überschlage, sei gleichwohl kein Ausnahmefall.