Am späten Donnerstagabend (20. Juli 2023) war eine 66-jährige Frau auf der Kreisstaße 5 zwischen Tauperlitz und Kautendorf im Landkreis Hof unterwegs. Gegen 23.20 Uhr kam sie bei Döhlau aus bisher ungeklärten Gründen in einer Kurve links von der Fahrbahn ab.

In der Folge krachte sie laut der Polizei frontal gegen den Baum. Die Fahrerin war in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr aus ihrem stark demolierten Auto befreit werden. Dabei hatte sie noch einmal Glück: Die 66-Jährige kam lediglich mit leichteren Verletzungen ins Klinikum Hof.

Frau kracht gegen Baum und wird leicht verletzt - Hund verstirbt am Unfallort

Tragisch ging der Crash jedoch für den Hund der Frau aus, der sich ebenfalls in dem Wagen befand. Das Tier erlitt bei dem Aufprall so schwere Verletzungen, dass es noch am Unfallort von einer Tierärztin eingeschläfert werden musste.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Straße musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

