Update vom 25.08.2023, 14.00 Uhr: Polizei fasst tatverdächtigen 23-Jährigen

Ein Großaufgebot der Polizei fahndete mit Hochdruck unter anderem mit Polizeihubschraubern, Personensuchhunden und Drohnen nach dem flüchtigen Mann. Der Tatverdächtige soll am Mittwoch (22. August 2023) seiner Mutter in der Nacht auf Mittwoch im häuslichen Bereich tödliche Verletzungen zugefügt haben. Diese starb am Mittwochmorgen in einem Krankenhaus.

Unterstützung bei den intensiven Fahndungsmaßnahmen erhielt die Hofer Kriminalpolizei von benachbarten oberfränkischen Dienststellen sowie Kräften der Bayerischen, Sächsischen und Thüringischen Bereitschaftspolizei. Am Freitagvormittag (25. August 2023), kurz vor 11 Uhr, konnten die Beamten den Tatverdächtigen in einem Steinbruch im Bereich Berg aufspüren und widerstandslos festnehmen. Ein Zeuge lieferte den entscheidenden Hinweis auf das Versteck des 23-Jährigen.

Der Mann wurde am Freitagmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof einen Unterbringungsbefehl gegen den Tatverdächtigen, der anschließend in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof und der Staatsanwaltschaft Hof dauern an.

Update vom 24.08.2023, 15.06 Uhr: Suche nach Flüchtigem intensiviert

Nach wie vor fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem 23-jährigen Valentin Gräter. Dieser steht im Tatverdacht, seine Mutter so schwer verletzt zu haben, dass sie in einem Klinikum verstarb.

Seit Einsatzbeginn gingen diesbezüglich bereits mehrere Mitteilungen aus der Bevölkerung ein, so das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstag (24. August 2023). Obwohl die Beamten allen hinweisen nachgehen, verlief die Fahndung nach dem Verdächtigen bisher erfolglos. Auch eine nicht gesicherte Meldung wird überprüft, nach der sich Gräter in Thüringen aufhalten soll. Zur Intensivierung der Suche nach dem Mann werden deshalb neben Drohnen und Hubschrauber auch Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei und der Polizei Thüringen eingesetzt.

Die Polizei rät nach wie vor dringend davon ab, ihn anzusprechen, sollte man ihm begegnen. Stattdessen soll die Polizei umgehend über den Notruf 110 verständigt werden.

Ursprungsmeldung vom 23.08.2023, 10:39 Uhr: Dringende Fahndung: 23-Jähriger soll eigene Mutter tödlich verletzt haben - Polizei warnt: Auf keinen Fall ansprechen!

Die Polizei fahndet in Oberfranken aktuell nach einem Mann, der seine Mutter so schwer verletzt haben soll, dass sie später starb. Die Polizei Naila und die Kripo Hof suchen derzeit mit einem Großaufgebot im Bereich Berg (Landkreis Hof) nach einem 23-Jährigen. Er befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Wer ihm begegnet, soll ihn daher nicht ansprechen, sondern umgehend die Polizei informieren.

Den ersten Erkenntnissen zufolge wird der junge Mann dringend verdächtigt, seine 56-jährige Mutter schwer verletzt zu haben. Diese wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert und ist am Mittwochmorgen (23. August 2023) dort gestorben.

Fahndung nach Gewalttat im Kreis Hof: Polizei warnt vor flüchtigem Mann

Die Umstände der Tat sind aktuell noch unklar, melden das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof in einer gemeinsamen Mitteilung. Der Mann ist flüchtig und sei laut Polizei als leicht reizbar bekannt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass von ihm eine Gefahr für andere Personen ausgeht.

Der junge Mann leide zudem unter Wahnvorstellungen. Über Fluchtmittel ist aktuell nichts bekannt. Die Polizei rät dringend davon ab, ihn anzusprechen, sollte man ihm begegnen. Stattdessen soll die Polizei umgehend über den Notruf 110 verständigt werden.

Die Polizei fahndet unter anderem mit Unterstützung eines Hubschraubers und Personensuchhunden. Die Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Kriminalpolizei Hof.