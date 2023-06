Aufregung in Weißdorf im Landkreis Hof: In den Mittagsstunden des Samstags (10.06.23) rückte in dem kleinen Ort Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr aus.

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken gegenüber inFranken.de bestätigt, gab es eine Bedrohungslage in einem Wohngebiet. Im Zentrum der Ermittlungen, an denen auch Spezialkräfte der Polizei (SEK) beteiligt sind, stehe eine Person, die sich in einem Haus in dem Ort befindet. Eine Gefahr für Nachbarn oder andere Anwohner besteht laut Polizei jedoch nicht.

Zu den Hintergründen des Einsatzes wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern, da der Einsatz derzeit (Stand 15.30 Uhr) noch läuft. Wir werden an dieser Stelle berichten, sobald weitere Informationen zu dem Vorfall in Weißdorf verfügbar sind.