A93 bei Trogen: Lkw-Brand führt zu starker Rauchentwicklung - Autobahn voll gesperrt

Update vom 14.04.2023, 19.40 Uhr: Sattelzug fängt auf A93 Feuer - und brennt fast komplett aus

Zum Lkw-Brand auf der A93 bei Trogen am Freitagnachmittag (14. April 2023) liegen inzwischen weitere Informationen vor. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof am Abend in einem Sonderpressebericht mitteilt, hatte der Sattelzug aus dem Bereich Hof kurz nach 16.30 Uhr angefangen zu brennen. Der 39-jährige Fahrer aus dem Hofer Umland bemerkte demnach kurz nach dem Autobahndreieck Hochfranken ein Klappern aus dem Motorraum.

Er hielt seinen Sattelzug auf dem Standstreifen an und wollte im Motorraum nach der Ursache suchen. "Dort angekommen, schlugen ihm bereits Flammen entgegen", berichtet die Verkehrspolizei. Das Feuer erfasste demzufolge zunächst die Zugmaschine und griff später auf den mit Haferflocken beladenen Auflieger über. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Trogen, Rehau, Hof und Feilitzsch rückten mit zahlreichen Kräften zum Brandort an.

Aufgrund des Brandes und der Rauchentwicklung war zunächst für beide Richtungsfahrbahnen eine Vollsperrung notwendig. Der Verkehr auf der Nordfahrbahn konnte nach circa einer Stunde wieder freigegeben werden. "Hier kam es zu einer nicht unerheblichen Staubildung", heißt es vonseiten der Polizei. Die Vollsperrung der Südfahrbahn besteht, aufgrund der umfangreichen Bergungsmaßnahmen, aktuell noch (Stand: 19.27 Uhr). Der Verkehr wird entsprechend durch das Technische Hilfswerk aus Naila umgeleitet. Die Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Regensburg werde voraussichtlich noch bis in den späten Abend bestehen bleiben. Wegen der eingerichteten Umleitungen komm es hier "zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen".

Für den Abtransport des fast ausgebrannten Sattelzugs rückte ein Abschleppunternehmer aus der Umgebung mit schwerem Gerät an. "Unter anderem kommt ein Radlader zum Einsatz", so die Verkehrspolizeiinspektion Hof. "Der Kraftfahrer blieb zum Glück unverletzt." Den entstandenen Sachschaden am Sattelzug mit Ladung und der Teerdecke schätzt die Polizei auf über 130.000 Euro. Die Brandursache dürfte ersten Ermittlungen zur Folge bei einem technischen Defekt an der Sattelzugmaschine liegen.

Erstmeldung vom 14.04.2023, 19.05 Uhr: A93 bei Trogen: Lkw-Brand führt zu starker Rauchentwicklung - Autobahn voll gesperrt

Im oberfränkischen Landkreis Hof ist am Freitagnachmittag (14. April 2023) ein Lastwagen in Brand geraten. Das Feuer brach laut ersten Informationen des Polizeipräsidiums Oberfranken auf der A93 in Höhe Trogen aus. Vor Ort kam es demnach zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Zugmaschine des Gespanns sei völlig ausgebrannt, berichtet die Agentur News5. Ein Teil des Aufliegers fing demnach ebenfalls Feuer. Der Lkw war News 5 zufolge mit 25 Tonnen Haferflocken beladen.

Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Weiden komplett gesperrt. Wie lang die Löscharbeiten noch andauern, ist gegenwärtig (Stand: 19 Uhr) noch nicht bekannt.