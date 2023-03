Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen kam es am späten Donnerstagabend (23. März 2023) gegen 21.30 Uhr auf der A93 in Richtung Süden kurz vor der Anschlussstelle Schönwald. Der 36-jährige Fahrer eines goldenen hochmotorisierten Wagens überholte in einer langen Linkskurve mit hoher Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug verbotswidrig rechts - das Manöver endete schließlich im Wald.

Laut der Polizei verlor der Mann bei der riskanten Überholung die Kontrolle über seinen Wagen und kam ins Schlingern. Im Anschluss kam er mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und raste in den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf rauschte der Golf die Böschung hinauf, durchbrach den Wildschutzzaun und flog im Anschluss durch den dahinter befindlichen Baumbestand. Er blieb schließlich im dichten Wald auf der Seite liegen.

Riskantes Überholmanöver endet im Wald - zwei Schwerverletzte

Das Auto wurde bei dem Manöver völlig zerstört und die Wrackteile verteilten sich im gesamten Waldstück. Die beiden Insassen des goldenen Wagens wurden zunächst schwerstverletzt eingeklemmt und mussten mit starken Kräften der Freiwilligen Feuerwehren Rehau, Selb und Schönwald aus dem Wrack befreit werden.

Hierzu mussten sich die Rettungskräfte zunächst auch mittels Kettensägen einen Weg zu dem Fahrzeug freischneiden. Die beiden Personen wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aufgrund der Schwere des Unfalls und der Verletzungen, sowie dem schwer zugänglichen Gelände war die Autobahn in Richtung Süden für gut dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei Hof, welche auch einen Sachverständigen zur weiteren Klärung des Unfallhergangs hinzuzog. Der Sachschaden beläuft sich auf derzeit geschätzt rund 72.000 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren mit mehreren Straftatbeständen eingeleitet, unter anderem Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.