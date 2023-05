Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer fuhr am Dienstagabend (16. Mai 2023) gegen 22.30 Uhr auf der A9 in Richtung München, wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof mitteilte. Aufgrund gesundheitlicher Probleme wollte er auf dem Standstreifen anhalten, aber verlor dabei das Bewusstsein.

Infolgedessen walzte er mehrere Felder der rechten Schutzplanke nieder und kam mit seinem Lkw in Schräglage im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer kam wieder zu sich und blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden, welcher auf etwa 100.000 Euro geschätzt wird. Der Schaden an der Leitplanke beläuft sich zusätzlich auf etwa 5000 Euro.

Die Autobahnmeisterei Münchberg kam zur Absicherung und Verkehrslenkung vor Ort. Die Fahrbahn in Richtung Süden musste für die komplexe Bergung des Lkw für etwa fünf Stunden auf eine Fahrspur reduziert werden. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. Das Fahrzeug war mit etwa acht Tonnen Joghurt beladen.

Beim Fahrer stellten die Beamten der Verkehrspolizei Hof nach einem Alkoholtest einen Wert von über einem Promille fest. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme. Der Fahrer wurde wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht.

