Zu einer intensiven Verkehrsstörung führte der Reifenschaden eines LKWs auf der A9 bei Münchberg. Nach Angaben der Polizeiinspektion Hof ereignete sich der Vorfall am Dienstag (11. Juli 2023) gegen 13.07 Uhr. Ein in Richtung Nürnberg fahrender, mit Kfz-Teilen beladener Hängerzug erlitt kurz vor der Ausfahrt Münchberg-Süd einen Reifenschaden. Der 40-Tonner war aber noch fahrfähig und der 29 Jahre alte Fahrer verließ an der Anschlussstelle Münchberg-Süd die Autobahn, ohne sich um die Beseitigung oder Absicherung der Reifenteile zu kümmern.

Ein anderer Lkw, der mit Autos beladen war, fuhr über die nicht abgesicherten Reifenteile, wobei diese den Tank des Sattelzuges beschädigten. Der Fahrer bemerkte den Verlust von Kraftstoff, hielt nach der Anschlussstelle Münchberg-Süd und verständigte die Einsatzkräfte.

Reifenschaden führt zu Vollsperrung auf A9

Bis zu deren Eintreffen lief der 400-Liter-Tank der Sattelzugmaschine leer. Auf Grund des Seitengefälles der Fahrbahn lief der Diesel über alle drei Fahrspuren und sammelte sich am linken Fahrbahnrand an der dortigen Betongleitwand. Hierdurch musste die A9 zunächst voll gesperrt werden.

Die Fahrbahnreinigung erfolgt durch ein Spezialunternehmen und erwies sich als zeitintensiv, weshalb ein Stau von 15 Kilometern entstand. Gegen 15.00 Uhr konnte der linke Fahrstreifen und gegen 15.35 Uhr auch der mittlere Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Die Bergungsarbeiten des beschädigten Lkw, sowie die Reinigungsarbeiten der rechten Fahrspur dauern derzeit (16 Uhr) noch an. Der Verursacher wurde abseits der Autobahn festgestellt und wird für die Folgen seines Handelns zur Verantwortung gezogen.

Vorschaubild: © Peter Kneffel/dpa