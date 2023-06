Die Verkehrspolizeiinspektion Hof berichtet von einer Verkehrskontrolle auf der A9, dank der ein Lkw aus dem Verkehr gezogen werden konnte.

Am Freitagnachmittag (16. Juni 2023) kontrollierten Spezialisten der Schwerlastgruppe der Hofer Verkehrspolizei demnach den Sattelzug aus Spanien auf der A9. Der portugiesische Fahrer des Lkws war in Fahrtrichtung Berlin unterwegs und wurde auf Höhe Berg am Autohof zur Kontrolle gebeten.

A9 bei Berg: Bremswirkung von Sattelzug kaum noch vorhanden - Fahrer zeigt sich geständig

Dabei stellten die Beamten fest, dass alle sechs Bremsen des Sattelaufliegers nicht mehr funktionstüchtig waren. Laut Polizeiangaben bremsten alle nur noch "Eisen auf Eisen". Eine Bremswirkung war daher kaum noch vorhanden. Der 59-jährige Portugiese zeigte sich geständig und gab an, von den Schäden an seinem Fahrzeug bereits seit mehreren Tagen gewusst zu haben. Er wollte jedoch seinen Liefertermin unbedingt einhalten.

Dem Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und er wurde zu einer Werkstatt gelotst. Weiterhin erwartet ihn eine Anzeige und er musste eine Sicherheitsleistung vor Ort hinterlegen. Was mit dem Lastwagen und seiner Fracht, insgesamt 21,5 Kilogramm Kartoffeln, geschieht, ist nun Sache der zuständigen Spedition.

Vorschaubild: © pixabay.com/StockSnap (Symbolbild)