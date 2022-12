Berg vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Schwerer Autounfall auf der A9: Autofahrerin (32) kommt ins Schleudern und kracht in Leitplanke

Eine 32-jährige Frau kam am Sonntag während ihrer Fahrt auf der A9 in Richtung Berlin auf der winterlichen Fahrbahn ins Schleudern. Ihr Fahrzeug krachte in die Leitplanke und sie erlitt dabei schwere Verletzungen.