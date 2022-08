Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Traktor kam es am Mittwochnachmittag (10. August 2022) auf der B289 nahe Poppenreuth, einem Ortsteil der Stadt Münchberg (Landkreis Hof).

Ein Traktorfahrer wollte von der B289 nach links in ein Feld abbiegen. Zum selben Zeitpunkt überholte ein Kradfahrer den Traktor. Der Motorradfahrer krachte in der Folge gegen den Traktor. Er stürzte und verletzte sich schwer.

Unfall beim Überholen eines Traktors: Motorradfahrer schwer verletzt

Er kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Münchberg sicherte die Unfallstelle während der Unfallaufnahme ab. Das Motorrad hat nur noch Schrottwert. An dem Traktor dagegen entstand nur ein leichter Sachschaden. Am Traktor waren die Blinker voll funktionsfähig, sichtbar und nicht verdreckt.

Die Polizei Münchberg bittet mögliche Zeug*innen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 09251/870040 zu melden.

Vorschaubild: © DVR/dpa (Symbolbild)