Drei Verletzte und fast 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntag (19. Februar 2023) kurz vor 11 Uhr auf der A9 bei Stammbach (Landkreis Hof) ereignet hat. Das teilt die Verkehrspolizeiinspektion Hof mit.

Ein 56-jähriger Mann aus Dresden war zusammen mit seiner 57-jährigen Begleiterin und zwei 15-jährigen Jugendlichen auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn geriet das Auto aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und der 56-jährige Sachse verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Nach einem heftigen Einschlag in die Leitplanke kam der Wagen ziemlich demoliert und mit ausgelösten Airbags in der Fahrbahnmitte zum Stehen.

A9 im Kreis Hof: Auto bei Unfall demoliert

Außer der Polizeistreife waren Bedienstete der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Autobahnmeisterei am Einsatzort. Die A9 in nördliche Richtung musste in der Anfangsphase kurzzeitig voll gesperrt werden, weshalb sich die Fahrzeuge in Richtung Berlin aufstauten.

Die 57-jährige Dresdnerin sowie die zwei Jugendlichen wurden beim Unfall leicht verletzt und daraufhin von Sanitäter*innen versorgt. Der Unglücksfahrer blieb unverletzt. Gegen ihn leiteten die Beamt*innen ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

