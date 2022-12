Am Donnerstagvormittag ereignete sich auf der A9 bei Berg ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 81-jähriger Autofahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen.

In diesem Zusammenhang sucht die Verkehrspolizei Hof nun nach Zeugen, teilten die Beamten am Freitag mit. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 09281/704-0 mit der Verkehrspolizei Hof in Verbindung zu setzen.

Tödlicher Crash auf der A9: Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Am Donnerstagvormittag, gegen 9 Uhr, war ein Mann mit seinem Wagen auf der A9 in Richtung Süden unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, geriet er bei Berg ins Schleudern und kollidierte mit einem Lastwagen. Die beiden Unfallfahrzeuge kamen auf dem Standstreifen zum Stehen.

Ein weiterer, nachfolgender Lastwagen musste aufgrund des Unfalls stark bremsen, woraufhin ein 81-jähriger Mann frontal auf das Heck dieses Lastwagens auffuhr. Sein Auto schob sich dabei bis zur Hälfte unter den Lastwagen. Der 81-jährige Fahrer aus Thüringen erlitt laut Polizeiangaben bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 50.000 Euro.

Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Hof sowie ein Gutachter kamen an die Unfallstelle und unterstützten die Beamten der Verkehrspolizei Hof bei der Unfallaufnahme und der Klärung der Unfallursache. Die Fahrbahn Richtung München musste hierfür rund fünf Stunden gesperrt werden. Nach knapp fünf Stunden konnte die Sperre vollständig aufgehoben werden. Erst am Morgen hatte sich auf einer Bundesstraße im Kreis Hof ein Unfall ereignet.

Vorschaubild: © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild