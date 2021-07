Schwerer Unfall in Zeil am Main - Autofahrer übersieht Radfahrer: Am Sonntagabend (18.07.2021) kam es auf der Staatsstraße 2427 Richtung Krum in Zeil am Main (Kreis Haßberge) zu einem Verkehrsunfall.

Ein 79-jähriger Autofahrer kollidierte in einem Kreisverkehr mit einem Fahrradfahrer, wie die Polizei Haßfurt mitteilt.

Radfahrer schwer verletzt: Autofahrer übersieht ihn

Ein 86-jähriger Fahrradfahrer fuhr von der Abt-Degen-Straße kommend in den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Krumer Straße verlassen. Der Autofahrer übersah den Fahrradfahrer beim Einfahren und kollidiert mit diesem frontal.

Der Radfahrer fiel und wurde dadurch schwer verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Haßfurt gebracht. An beiden Fahrzeugen ist kein Sachschaden entstanden.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Konstanze Gruber/Adobe Stock