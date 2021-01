Der Zeiler Peter Hamm ist nicht der erste, der sich an die Redaktion wendet, auch Ernst Albert aus Sand hat vor Wochen schon die Frage bewegt, ob bei der täglichen Angabe des so genannten Sieben-Tage-Inzidenzwertes in unserem Fränkischen Tag alles mit rechten Dingen zugeht. Denn, so Peter Hamm: "Es gibt erhebliche Diskrepanzen in der Berichterstattung zu den Corona Fallzahlen in der Berichterstattung im Landkreis Haßberge". Da gebe es einmal eine gestiegene Inzidenz, bei der Aufstellung der aktuellen Fallzahlen jedoch stehe dann beispielsweise eine gesunkene Anzahl von aktiven Fällen. "Rein rechnerisch erschließt sich das mir nicht. Meiner Meinung nach wird hier ein falscher Dreisatz zur Anwendung gebracht," so mutmaßt unser Leser. Auf unsere Anfrage beschreibt der Zeiler, dass er täglich das Infektionsgeschehen akribisch verfolge.