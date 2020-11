Der heiße Asphalt (hinten) dampft noch, während eine Maschine (im Vordergrund) bereits die Kanten glättet. Nach zwei Tagen sind die Asphaltierungsarbeiten an der Strecke zwischen Ibind und der B303 weit fortgeschritten. Foto: Eckehard Kiesewetter

"Ich kann mir kaum vorstellen, dass die das bis Ende November packen!" Skeptisch blickt ein Grundstücksanrainer in Richtung der schweren Maschinen am Ende der neuen Asphaltstrecke. Vor allem inspiziert er die Zufahrt zu seinem Acker, die sich massiv verändert hat. Für den Unterbau der Straße wurde an dieser Stelle meterhoch aufgeschüttet, "aber die kriegen das schon irgendwie hin".