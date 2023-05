Anruf über Ufo-Sichtung im Raum Haßberge: Die Feuerwehr Stettfeld (Kreiß Haßberge) wendet sich am Montag (15. Mai 2023) mit einer skurrilen Frage an die Öffentlichkeit. "Was haben die Sichtung eines unbekannten Flugobjektes und das Verschwinden einer Kuh gemeinsam?", schreiben die Einsatzkräfte auf Facebook. Im Zuge eines Feuerwehreinsatzes berichtete zuvor ein Anrufer, dass im Raum Haßberge ein angebliches Ufo gesichtet wurde. Die Feuerwehr hat das "Aktenzeichen YX" jedoch "gelöst" und erklärt, was dahinter steckt.

Die Einsatzkräfte geben im Netz augenzwinkernd die erfreuliche Nachricht bekannt: "Wir können unsere Stettfelder beruhigen, dass keine Alien-Invasion bevorsteht", heißt es vonseiten der Stettfelder Feuerwehr. Doch wie kam es überhaupt zu dieser Annahme? Es geht um einen Einsatz vom Freitag (12. Mai 2023). Ein örtlicher Landwirt wandte sich an die Feuerwehr, weil er Hilfe brauchte, ein entlaufenes Kalb wiederzufinden. "Eine Suchaktion war schon seit circa drei Stunden im Gange und blieb auch bei Eintreffen der Dunkelheit erfolglos", erklärt die Feuerwehr.

Feuerwehr Stettfeld löst Rätsel: Angebliches Ufo entpuppt sich als Drohne

In Absprache mit dem Landwirt und Abwägung aller Möglichkeiten entsandte die Stettfelder Feuerwehr einen kleinen Trupp, der sich auf die Suche nach dem entlaufenen Kalb machen sollte. Telefonisch wurde außerdem ein Team der Freiwilligen Feuerwehr Kirchlauter organisiert, das sich per Drohne bemühte, das Tier wiederzufinden. "Die Drohne verfügt", so die Feuerwehr Stettfeld, "über eine hochauflösende Kamera, die unter anderem auch ein Wärmebild darstellen und übertragen kann."

"So ein Einsatzmittel ist bei Flächensuchen im Gelände und über Feldern Gold wert. So konnte in kurzer Zeit ein großes Gebiet rund um Stettfeld abgesucht werden", heißt es weiter. Dieses "nächtliche Treiben" blieb aufgrund der Positionsleuchten der Drohne jedoch auch einigen aufmerksamen Bürger nicht verborgen: "So gingen einige Anrufe über den möglichen Absturz eines Kleinflugzeugs bis hin zum Ufo bei der Polizei ein", erklärt die Stettfelder Feuerwehr, was es mit der Meldung über das unbekannte Flugobjekt auf sich hatte.

Auch ein "richtiger Hinweis über den Einsatz einer Drohne" sei der Polizei zugetragen worden. "Inzwischen konnte das Kalb wohlbehalten aufgefunden werden und ist wieder Zuhause in seiner Box", schildern die Einsatzkräfte den erfreulichen Ausgang des Einsatzes, der bei einigen aufmerksamen Einwohnern möglicherweise zu einem kleinen Schock geführt haben könnte. Weitere lokale Nachrichten und Service-Themen aus der Region findest du in unserem Ressort Haßberge.