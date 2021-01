Spaß und Abwechslung trotz Lockdown: Das "Laufparadies Haßberge" in Zahlen

Gerade jetzt in der Zeit des Ausflugsverbotes wegen Corona sind solche Einrichtungen wie das Laufparadies ein Segen . Denn, so rechnet Mitinitiator und Spaßvogel Marco Depner aus Knetzgau vor: "Hier gibt es das Laufen und Bewegen im Wohlfühlbereich . Wer schön legal den Kreis um seinen 15-Kilometer-Radius läuft, kommt auf 94,25 Kilometer. Oder wir laufen hin und her und schaffen 30 Kilometer. Wir können aber auch hin und her und entgegengesetzt hin und her laufen, das wären 60 Kilometer. Da ist doch für jede Leistungsklasse was dabei, oder? Bei 956 Quadratkilometer Landkreisfläche kann man sich immerhin fast 707 Quadratkilometer erschließen."