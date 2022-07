In den frühen Abendstunden des 08.07.2022 gegen 17:00 Uhr kam es auf dem Radweg neben der Bundesstraße 279 von Sendelbach nach Reckendorf auf Höhe des Flugplatzes zu einem Fahrradunfall. Hierbei stieß ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer mit einem von zwei überholenden männlichen Rennradfahrern zusammen.

Der Pedelec-Fahrer stürzte daraufhin und verletzte sich schwer am Kopf. Im Anschluss an den Sturz wurde durch einen Fahrer des Rennrades der Rettungsdienst verständigt und bis zum Eintreffen am Unfallort verweilt. Vor Eintreffen der Streife setzten die Rennradfahrer jedoch ihre Fahrt fort.

Die Polizeiinspektion Ebern bittet nun die beiden unbekannten Radfahrer, sich unter der Telefonnummer 09531/924-0 zu melden, um den Unfallhergang genauer rekonstruieren zu können.

