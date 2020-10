Rebellendorf

"Tote Hose" statt Festgetöse. Gedämpfte Stimmung herrschte am Wochenende in. Wegen der Corona-Zahlen im Dorf hatte das geplante Jubiläums-Kirchweihfest abgeblasen werden müssen. So ging auch eine Nachricht weitgehend unter, die(FW) am Freitag schriftlich erreicht hatte und unter normalen Umständen für sich schon Anlass für ein Dorffest gegeben hätte: Ermershausen , einst als "" gebrandmarkt, wurde vom Landtag zu einem von 13 "Orten der Demokratie " im Freistaat Bayern erhoben.