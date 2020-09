Naturparkzentrum Haßberge: Königsberg ist der Favorit

Ebern

Knigsberg

Naturraum

Haus der Haberge

Es geht um viel fr die Stdte und: eine berregional bedeutsame Einrichtung, fr die mehr als zwei Millionen Euro an Frdermitteln in Aussicht stehen, um die Rolle als zentraler Ort in einem einmaligenund vor allem ums Prestige. Ende September/Anfang Oktober wird eine Versammlung des Naturparkvereins Haberge entscheiden, welche Kommune Standort des geplanten Naturparkzentrums ("") wird. Einzige Bewerber sind die beiden historischen Stdte , wobei Knigsberg laut FT-Informationen eindeutig die Favoritenrolle zugeschrieben wird.