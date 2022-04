Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Haßberge: Am Karfreitag (15. April 2022) ist gegen 18.30 Uhr ein Motorradfahrer bei einem heftigen Sturz in Dürrenried verunglückt. Dies berichtet die Polizeiinspektion Ebern in einer aktuellen Pressemitteilung.

Der 48-Jährige war mit seinem Motorrad von Gleismuthhausen in Richtung Dürrenried unterwegs. Auf dieser Strecke kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Wasserdurchlass. Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer und rutschte gegen einen Holzstapel. Zusätzlich landete auch noch das Motorrad auf ihm.

Landkreis Haßberge: Schwerer Motorradunfall führt zu Rettungshubschraubereinsatz

Schwer verletzt wurde der 48-jährige Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Laut Polizeiangaben sind die Verletzungen jedoch nicht lebensbedrohlich. Am Motorrad entstand ein Schaden von circa 2500 Euro. Die alarmierten Feuerwehren und der Rettungsdienst waren mit circa 80 Einsatzkräften vor Ort.