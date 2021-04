In der Nacht auf Ostermontag (5. April 2021) hat es in Pfarrweisach einen "Polizeieinsatz der tierischen Art" gegeben, wie die Polizei mitteilt. Da die Hündin einer Anwohnerin läufig war, streunte ein liebestoller schwarzer Mischlingshund um das Haus herum und bellte ununterbrochen, sodass für die Anwohner an Schlaf nicht zu denken war.

Eine Streife der Eberner Polizei schaffte es mit der Hilfe eines extra angeforderten Diensthundeführers den Hund schließlich einzufangen. Da der Besitzer des Hundes vorerst nicht festzustellen war, wurde er in den Zwinger des Eberner Bauhofs gebracht.

Am Wochenende rief auch ein Paar aus Passau die Polizei, weil es sich von seinem kläffenden Hund terrorisiert fühlte. "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte ein Polizeibeamter.