Kreis Haßberge: 365 PS verschlingen dünne Halme

6,30 Meter breit ist das Schneidewerk des Mähdreschers , mit dem Wolfgang Kettler in der größten Sommerhitze auf den Feldern im Landkreis Haßberge seine Bahnen zieht. Wie ein gefräßiges Metallmonster macht sein Fendt C Paralevel mit Weizen, Roggen , Triticale oder Gerste kurzen Prozess. Der Korntank fasst 9000 Liter, 365 Pferdestärken treiben den Koloss an.