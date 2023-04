Gleich mehrere Fahrzeuge wurden bei einem Brand "in Mitleidenschaft gezogen", wie die Polizeiinspektion aus Haßfurt am Tag nach dem Vorfall berichtet. Am Donnerstag (6. April 2023) war das Feuer auf einem Pendlerparkplatz an der Staatsstraße 2427 ausgebrochen.

Ein 45-jähriger Autofahrer hatte mit seinem Beifahrer zunächst die A70 befahren, als er Qualm aus dem Motorraum seines Audi wahrnahm. Sofort fuhr er an der Anschlussstelle Knetzgau von der Autobahn ab und hielt auf dem nahegelegenen Pendlerparkplatz. Unmittelbar nachdem die beiden Personen das Fahrzeug verlassen hatten, geriet dieses in Vollbrand.

Auto brennt komplett aus: Feuerwehreinsatz auf Pendlerparkplatz, weitere Fahrzeuge beschädigt

Trotz des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren Knetzgau und Sand am Main brannte das Auto vollständig aus. Zudem wurden weitere Fahrzeuge, die in der Nähe des Audi standen, in Mitleidenschaft gezogen. Alle Anwesenden blieben unverletzt.

Der Autobahnzubringer (St2427) war für den Zeitraum der Löscharbeiten zeitweise gesperrt worden. Bei den Ermittlungen, welche durch die Polizeiinspektion Haßfurt geführt wurden, konnte ein technischer Defekt als Ursache für den Brandausbruch ausgemacht werden.

Vorschaubild: © pixabay.com (Symbolbild)