Im Kampf gegen dassollen allein im Freistaat bis bestenfalls Mitte Dezember 93 Impfzentren entstehen. Auch im Landkreis Haßberge musste schnell ein geeigneter Standort für eingefunden werden. Die Wahl fiel schließlich auf das Rot-Kreuz-Haus in der Eichelsdorfer Straße 11 in Hofheim. Denn das Bayerische Rote Kreuz (BRK) ist, wie Monika Göhr vom Landratsamt Haßberge mitteilt, vollumfänglich in die Vorbereitungen involviert. "Auch die Umsetzung und der zukünftige Betrieb erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem BRK, um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen", so die Pressesprecherin . Doch nicht alle Bürger sind von der Standortwahl begeistert - schließlich liegt Hofheim nicht zentral.