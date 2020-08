IFA Germany: Fußballakademie soll der Kick für Ebern werden

Thomas Kastler

International Football Academy

Vereinssport

Verschwitzes T-Shirt, verschlissene Arbeitshose und ein ramponiertes Handy, dem man den Dauereinsatz ansieht. Nicht etwa im Büro oder bei irgendwelchen Kongressen, sondern auf dem Platz, dort wo wirklich geackert wird. "Das ist mein Baby", sagt der sonnengebräunte Mann mit einem Schulterzucken und einem verschmitzten Grinsen. Mehr nicht.hat weder Zeit noch Lust, große Erklärungen abzugeben. Er will anpacken, jetzt, wo die Räume in dem ehemaligen Kompanie-Gebäude in Eberns Alter Kaserne ausgeräumt und die Erdarbeiten für die neuen Fußballplätze erledigt werden. Möglichst noch in diesem Jahr soll die IFA Germany hier ihren Betrieb aufnehmen - IFA steht für. In ein paar Monaten werden dort, wo früher Soldaten exerzierten, Fußballtalente auf einen Einsatz in den führenden europäischen Ligen vorbereitet werden. 18- bis 21-jährige Kicker , die schon Erfahrungen imhaben. Es geht um Talente aus dem In- und europäischen Ausland, ja sogar weltweit. Ihnen winken Verträge und Spielpraxis "mindestens in der Regionalliga".