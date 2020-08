Hofheim: Werbewoche und Kirchweih fallen aus - Hoffnung liegt auf dem Jahr 2021

Die Werbewoche mit Kirchweihwochenende sind seit Jahrzehnten ein Höhepunkt, nicht nur für die Hofheimer Geschäftswelt, sondern auch für viele Bürger. Legendär sind Veranstaltungen wie das Bobbycar-Rennen, die Modeschauen, die Bambini-Läufe durch die Hauptstraße oder der Flohmarkt am Samstag.

Erstmalige Absage seit dem Bestehen

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Erstmals seit ihrem Bestehen fallen sowohl Werbewoche als auch Kirchweih dem Coronavirus zum Opfer. Beide fallen ersatzlos aus. "Uns sind die Hände gebunden", sagt Hofheims Zweiter Bürgermeister Reinhold Giebfried.

"Das Landratsamt hat sich mit den 26 Kommunen des Landkreises darauf geeinigt, bis Ende Oktober alle Großveranstaltungen abzusagen", begründet Giebfried die Haltung der Stadt. Dies sei besonders ärgerlich, da die Hofheimer Stadtpfarrkirche St. Johannes in diesem Jahr 500 Jahre alt wird.

"Wir können uns alle nicht vorstellen, wie eine Kirchweih oder ein Jahrmarkt, wie wir sie bisher kannten, stattfinden sollen. Auch später im Jahr wird dies wahrscheinlich nicht möglich sein. Dennoch ist es schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt eine Aussage für das komplette Jahr zu treffen", schreibt Landrat Wilhelm Schneider in einer Pressemitteilung vom 7. August.

Austausch im September geplant

Anfang September soll mit den Bürgermeistern ein Austausch stattfinden, bei dem es unter anderem um Weihnachtsmärkte und Seniorenfeiern geht. Für das Aufstellen von Kirchweihbäumen gelten die Regelungen, die schon für die Maibaumaufstellung gültig waren: Das Aufstellen der Bäume mit begrenzter Teilnehmerzahl ist zulässig. Sonstige Veranstaltungen um das Aufstellen herum sind nicht erlaubt.

Marinus Leicht, Vorsitzender des Hofheimer Werberings, bedauert, dass die beiden Veranstaltungen abgesagt werden müssen. "Das Risiko ist zu hoch. Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln lassen sich bei derartigen Veranstaltungen nicht einhalten", sagt er. Auch ein Ersatzprogramm durch einzelne Vereine wie den Spielmannszug oder den Hofheimer Sportverein sei keine Option.

"Kein Verein will sich diesen Stiefel anziehen, denn es drohen drakonische Strafen bei Verletzung der Regeln", ist Leicht überzeugt. Auch der Herbstmarkt sowie die verkaufsoffenen Sonntage würden wohl in diesem Jahr ins Wasser fallen, meint er. "Es macht keinen Sinn, mit Biegen und Brechen eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen", ist auch Rene Tierno, Inhaber der Eisdiele "Dolomiti" in der Hauptstraße, überzeugt.

Gemeinsam Ideen entwickeln

Bei einem Ersatzprogramm müssten die veranstaltenden Vereine selbst haften, was sie nicht können und wollen. Freilich bedeute der Wegfall der Veranstaltungen eine Umsatzeinbuße für Vereine und Geschäftswelt. "Wir müssen nun im Werbering Kräfte bündeln und Ideen für das nächste Jahr entwickeln, damit Werbewoche und Kirchweih im Jahr 2021 umso besser und schöner werden", sagt Tierno. Er selbst sei mit seinem Geschäft einigermaßen durch den Sommer gekommen, da er mit wenig Personaleinsatz viel selbst erledigt habe.

"Die Gesundheit steht über allem", sagt Kai Steinmetz, Zweiter Werberingvorsitzender und Inhaber der Bar "Trick 17". Aus Verantwortung gegenüber den Mitmenschen könne man es nicht riskieren, die Werbewoche durchzuführen.

Einen, den der Ausfall der beiden Veranstaltungen besonders trifft, ist der Hofheimer Fanfaren- und Spielmannszug. "Unsere Einnahmen basieren auf der Kirchweih", sagt Bernd Werner, Vorsitzender des Vereins. Erst vor kurzem habe der Verein Uniformen für den Nachwuchs für mehrere Tausend Euro angeschafft, die man nun aus den Rücklagen finanzieren müsse. Auch der laufende Betrieb verursache Kosten. So würde beispielsweise der Unterricht für den musikalischen Nachwuchs vom Verein bezuschusst.

Schwieriges Vereinsleben

Auch das Vereinsleben sei schwierig aufrechtzuerhalten. Die Bindung der Mitglieder an den Verein werde schwächer. "Wir hatten seit dem Fasching keinen einzigen Auftritt mehr", sagt Werner. Mit gemeinsamen Aktivitäten, wie Wanderungen oder einem Jugendausflug in einen Freizeitpark, versuche man, das Vereinsleben am Laufen zu halten. Proben durchzuführen sei bei 50 Spielleuten schwierig. Deshalb würden nur die einzelnen "Register", wie Fanfaren-, Flötenspieler oder Trommler, getrennt voneinander proben, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Geplante Auftritte bei dem Erntedankfestzug in Fürth oder dem Theresienfest im Oktober in Hildburghausen würden auch wegfallen. Die Weihnachtsfeier stehe in den Sternen. Werner : "Wir hoffen daher auf das nächste Jahr."