Bei einem Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus sind in der Nacht zum Mittwoch (11. Januar) in Haßfurt zwei Personen verletzt worden. Die Feuerwehr musste insgesamt sechs Personen aus dem völlig verqualmten Haus retten, wie der BRK-Rettungsdienst Hassberge berichtet.

Gegen 4.40 Uhr seien die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst von der Integrierten Leitstelle Schweinfurt zu dem Wohnhaus in der Rotkreuzstraße alarmiert worden, wobei bereits hier von mehreren eingeschlossenen Bewohnern ausgegangen worden sei, so das BRK. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei eine Person bereits selbstständig aus dem Gebäude gelangt.

Familie flüchtet sich bei Brand in Haßfurt auf Balkon - Fluchtweg abgeschnitten

"Das Treppenhaus des Mehrfamilienwohnhauses war zu dieser Zeit bereits stark verraucht. Die Feuerwehrleute begannen umgehend unter Atemschutz mit der Brandbekämpfung des Feuers, das seinen Ursprung im Keller hatte", so das BRK. Zeitgleich sei das gesamte Gebäude abgesucht worden. "Dabei stellte sich heraus, dass sich im Erdgeschoss noch eine Person aufhielt, deren Wohnung über einen separaten Eingang verfügt. Sie konnte somit gefahrlos gerettet werden", berichtet ein Sprecher.

Im ersten Obergeschoss des Hauses hatte sich demnach eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern auf den Balkon ihrer Wohnung geflüchtet. Ein Entkommen durchs Treppenhaus war ihnen demzufolge nicht mehr möglich, da dieses bereits stark verraucht und der Fluchtweg somit abgeschnitten gewesen sei. Über Steckleitern habe die Feuerwehr die Familie schließlich von ihrem Balkon auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes gerettet

Bei der Absuche des Hauses trafen die Atemschutzträger laut BRK im Dachgeschoss eine weitere Person in einer Wohnung an. "Sie konnte von den Feuerwehrleuten unter Einsatz einer sogenannten Fluchthaube über das Treppenhaus in Sicherheit und nach draußen gebracht werden." Der Rettungsdienst sei mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen - mit insgesamt vier Rettungswagen aus Haßfurt, Hofheim, Eltmann und Schweinfurt, einem Notarzt und einem Krankentransportwagen.

Zwei Personen müssen nach Feuerausbruch ins Krankenhaus - 29 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Nach Angaben von BRK-Einsatzleiter Wolfgang Zweverink seien zwei Bewohner leicht verletzt worden, sie hatten demnach Rauchgase eingeatmet. Ein 72-Jähriger sei ins Klinikum Bamberg eingeliefert worden, eine 61-Jährige ins Krankenhaus Haßfurt. "Glücklicherweise kamen alle anderen Betroffenen durch den schnellen und professionellen Einsatz der Feuerwehr mit dem Schrecken davon. Sie wurden von einem Notarzt gesichtet und bedurften keiner weiteren medizinischen Behandlung", so das BRK.

Zur vorübergehenden Betreuung der vierköpfigen Familie samt Kindern habe der BRK-Einsatzleiter die Schnelleinsatzgruppe Betreuung der ehrenamtlichen BRK-Bereitschaft aus Haßfurt nachalarmiert. "Sie konnte allerdings noch vor Eintreffen wieder abbestellt werden, da die Familie spontan bei Bekannten Unterschlupf finden konnte", so der Sprecher im Bericht.

Das Feuer ist nach Angaben der Polizei an der Einsatzstelle im Keller des Hauses ausgebrochen. Laut Feuerwehr habe sich die Brandausbreitung auf einen Raum beschränkt und war deshalb schnell unter Kontrolle. Weshalb es zu dem Feuer gekommen ist, ermittelt nun die Kripo. Die Feuerwehren aus Haßfurt und Sylbach seien mit 29 Einsatzkräften und insgesamt fünf Fahrzeugen, darunter eine Drehleiter, im Einsatz gewesen, der Rettungsdienst mit zwölf Rettungskräften.