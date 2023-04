"Es hat uns die traurige Nachricht ereilt, dass der frühere Kreisbrandrat und Ehrenkreisbrandrat Josef Jüngling verstorben ist", schrieb der BRK-Rettungsdienst Haßberge am Samstag (15. April 2023) in den Sozialen Netzwerken.

Das Team blickt zurück auf "unzählige Einsätze und Übungen" in Zusammenarbeit mit Jüngling und löst gleichzeitig Erinnerungen seiner ehemaligen Schülerinnen und Schüler aus.

BRK Haßberge und ehemalige Schüler loben gestorbenen Kreisbrandrat - "war ein toller Mensch"

"Josef Jüngling war eine engagierte Führungskraft und ein versierter Kenner des Feuerwehrwesens im Landkreis, ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele, dabei immer kollegial und hilfsbereit und ein kompetenter Ansprechpartner in Sachfragen", so das BRK.

"Bei unzähligen Einsätzen und Übungen im Landkreis haben Rettungsdienst, das Bayerische Rote Kreuz, Feuerwehren und THW gemeinsam mit ihm zum Wohl von Mitmenschen in Not zusammengearbeitet und ihn dabei als Kreisbrandrat und Mensch schätzen gelernt." Viele Beileidsbekundungen und einige Kommentare zu Jünglings Vergangenheit als Lehrer löst der Post aus:

"Ein Mann, ein Wort, ich hatte ihn als Klassenlehrer, habe viel gelernt und verdanke ihm, dass ich zur Berufsfeuerwehr gegangen bin", "Er war mein Lehrer und hat immer von der Feuerwehr erzählt. Die war sein Leben" und "War ein toller Mensch, war unser Aushilfslehrer in der Hauptschule unter anderem" ist so zu lesen. "Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt Josefs Familie und Freunden. Möge er in Frieden ruhen", beendet der BRK-Rettungsdienst Haßberge seinen Nachruf.