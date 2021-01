Für das Bürgerbegehren "Am Herrenwald " erklärte Gerald Makowski, dass seitens des Bürgermeisters Martin Horn keine weiteren Gespräche mehr angeboten worden seien. Die Vertreter des Bürgerbegehrens hätten sich bewusst zurückgehalten, um die aufgeheizte Stimmung abkühlen zu lassen. Jetzt führe aber der Bürgermeister Gespräche mit Grundstückseigentümern in dem geplanten Baugebiet , auf eine Anfrage dazu vom 27. November habe er nicht geantwortet.. Dabei, so die Gruppe, gebe es noch keine Entscheidung des Verwaltungsgerichts zu dem geplanten Bürgerentscheid mit Bürgerbegehren "Vernünftige Erschließung des Baugebietes ,Am Herrenwald ‘".