Die 7 besten Bäcker in Haßfurt - Diese Bäckereien solltest du kennen

Von frischen Brötchen über Brot, Kuchen und herzhafte sowie süße Snacks: Die Auswahl in einer Bäckerei ist in der Regel sehr groß. So kann jede*r etwas Passendes für sich finden.

Suchst du nach einer Bäckerei in Haßfurt, gibt es verschiedene Optionen für dich. Auf Basis der Google-Bewertungen stellen wir dir die 7 besten Bäckereien in Haßfurt vor.

Beliebtheit von Brot in Deutschland und die schlereth's Bäckerei

In Deutschland wird gerne und viel Brot gegessen. Dies belegen unter anderem die von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ermittelten Daten für den Brotmarkt. Im Jahr 2021 wurden rund 1.704.630 Tonnen Brot von privaten Haushalten gekauft. Insgesamt konnte eine Käuferreichweite von 97,6 % ermittelt werden. Dies bedeutet, dass von 1.000 Haushalten ganze 976 mindestens einmal im Jahr 2021 Brot gekauft hatten.

Spannend ist es außerdem, einmal einen Blick auf den Brotkorb der Deutschen zu werfen. Laut dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. bevorzugen rund 27,9 % das Toastbrot. Den zweiten Platz belegt das Mischbrot mit 23,7 %. Auf den nächsten Plätzen folgen Körner- und Saatenbrote mit 13,8 %, das Vollkornbrot mit 9,8 % und das Weizenbrot mit 8,0 %. Wo du dein Brot und andere Backwaren in Haßfurt kaufen kannst, verraten wir dir.

1# Ganze 4,8 Sterne erhielt die schlereth's Bäckerei. Hier wird bereits in dritter Generation mit Leidenschaft gebacken. Auch heute werden in der Bäckerei von Generation zu Generation übertragene Rezepturen verwendet. Besonderer Wert wird auf die Auswahl regionaler, hochwertiger und natürlicher Rohstoffe sowie handwerkliche Herstellungsmethoden gelegt. Die Bäckerei setzt sich zudem für den Umweltschutz ein, weshalb du deinen Coffee-To-Go hier im praktischen Pfandbecher bekommen kannst. So wird unnötiger Müll vermieden. Eine Besonderheit ist der sogenannte "Brotkalender". Dieser verrät dir, an welchem Wochentag welches Brot frisch verfügbar ist. Der Kalender kann online eingesehen werden. Täglich in der Theke findest du herzhafte und süße Snacks sowie Brötchen. Viele der Backwaren im Angebot sind vegan. Dazu gehören unter anderem Brezen, das Dinkelvollkornbrot, verschiedene Brötchen, saisonal Ciabatta und Körnerbaguette. Am besten fragst du in der Filiale nach, was an dem Tag an veganen Backwaren verfügbar ist.

Adresse: Hauptstraße 70/72, 97437 Haßfurt

Hauptstraße 70/72, 97437 Haßfurt Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 13:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 13:00 Uhr. Telefon: 09521 6190891

09521 6190891 Webseite: https://baecker-schlereth.de/

... auch diesen Bäckereien solltest du einen Besuch abstatten

2# Die Bäckerei Jung GmbH erhielt 4,6 Sterne. Die Bäckerei findet sich direkt im Netto Marken-Discount, sodass du bei einem Einkauf im Supermarkt auch direkt den Bäcker besuchen kannst. Besonders hervorgehoben wird von den Nutzer*innen, dass hier qualitativ hochwertige Backwaren für einen guten Preis angeboten werden. So schreibt ein Nutzer: "Hier bekommt man noch was für's Geld." Zudem werden die sehr freundlichen Bäckereifachverkäufer*innen gelobt. Ein*e Nutzer*in schreibt: "Super schnell und freundlich bedient worden, obwohl zur Mittagszeit grade viel los war und ich auch noch Sonderwünsche hatte." Angeboten wird hier von Brötchen über Brot und Gebäck alles, was das Herz begehrt.

Adresse: Zeiler Str. 31A, 97437 Haßfurt

Zeiler Str. 31A, 97437 Haßfurt Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 05:30 bis 18:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 05:30 bis 18:00 Uhr. Telefon: 09521 953515

09521 953515 Webseite: https://www.baeckerei-jung.de/DE/start.htm

3# Ebenfalls 4,6 Sterne gab es für die Bäckerei und das Café Weis'n Beck Haßfurt. Bereits seit 1885 wird bei Weis'n Beck handwerklich Brot und Backwaren gebacken. Heute bilden viele der über Generationen tradierten, hauseigenen Rezepte die Grundlage des Sortimentes. Vor der Verarbeitung von Dinkel- oder Roggenkörnern werden diese innerhalb von 46 Stunden zum Keimen gebracht. Beim Keimvorgang entsteht eine Kombination aus Energie, hochwertigen Eiweißstoffen, Ballaststoffen und Vitaminen. Außerdem sollen die Brote durch eine lange Teigführung aromatischer und bekömmlicher werden. Brotliebhaber*innen sollten unbedingt eines der Spezialbrote probieren. Wann es welche Brote gibt, kannst du dem online verfügbarem "Brotfahrplan" entnehmen. Darüber hinaus gibt es immer Angebote der Woche, bei denen du sparen kannst. Der Umwelt zuliebe kannst du deinen Coffee-to-go hier im Pfandbecher bestellen. Für zwischendurch werden dir Brötchen oder Laugenstangen frisch belegt. Eine Nutzerin gibt dir den Tipp: "Super nettes Lokal zum Frühstücken. Schön eingerichtet. Parkplätze sind gegenüber vorhanden, gute Auswahl an Gebäck." Das Lokal ist zentral gelegen und lässt sich gut erreichen.

Adresse: Hauptstraße 18, 97437 Haßfurt

Hauptstraße 18, 97437 Haßfurt Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 13:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 13:00 Uhr. Telefon: 09521 4482

09521 4482 Webseite: https://www.backstube-weis.de/

4# Für das Café und die Bäckerei Hans Jüngling gab es 4,4 Sterne. Den traditionellen Familienbetrieb gibt es bereits seit fünf Generationen. Durch die zentrale Lage ist die Bäckerei sehr gut erreichbar. Dich erwartet ein reichhaltiges Sortiment an Backwaren. Wer es nachmittags gerne süß mag, kann hier täglich frische Torten und Kuchen finden. Vor Ort kannst du deinen Kaffee in dem gemütlich eingerichteten Innenraum genießen. Bei schönem Wetter gibt es auch die Möglichkeit, sich draußen hinzusetzen und das Treiben in der Innenstadt zu beobachten. Eine Besonderheit sind die sogenannten Pizzazungen und die Bratwürste im Teig. Mittags werden auch verschiedene herzhafte Gerichte wie ofenfrische Bäckerpizza oder Flammkuchen angeboten. Eine Nutzerin lobt: "Bäckerpizza ist mega lecker. Schönes Ambiente inmitten der Altstadt."

Adresse: Hauptstraße 26, 97437 Haßfurt

Hauptstraße 26, 97437 Haßfurt Öffnungszeiten: Montag bis

Montag bis Telefon: 09521 1456

09521 1456 Webseite: https://www.facebook.com/people/B%C3%A4ckerei-Caf%C3%A9-J%C3%BCngling/100049698236134/

Weitere tolle Bäcker in Haßfurt

5# Insgesamt 4,3 Sterne gab es für die BB Rösner Backstube GmbH. Die Backstube wurde bereits 1934 gegründet und befindet sich nun in der vierten Generation. Da Wert auf regionale Produkte gelegt wird, sind viele der angebotenen Artikel nur saisonal verfügbar. Eine Besonderheit sind die warmen Gerichte, die du mittags genießen kannst. Angeboten wird beispielsweise Leberkäs, Wiener, Fleischküchle, verschiedene Salate und Schweineschnitzel. Kommst du morgens zur Bäckerei, kannst du es dir mit einer der angebotenen Frühstücks-Varianten gemütlich machen. Es lohnt sich, dich online oder vor Ort über die Wochenangebote zu informieren. Dadurch kann eine Menge gespart werden. Da es sich um einen Meisterbetrieb des Bäcker- und Konditorhandwerks handelt, findest du täglich Waren wie Torten, Kuchen und Desserts aus der Konditorei sowie Brot, Brötchen und Feingebäck aus der Bäckerei. Vor Ort oder telefonisch kannst du deine gewünschten Backwaren immer vorbestellen und nach Absprache abholen.

Adresse: Tränkberg 2, 97437 Haßfurt

Tränkberg 2, 97437 Haßfurt Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 07:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 07:30 bis 18:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 07:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 07:30 bis 18:00 Uhr. Telefon: 09521 958370

09521 958370 Webseite: https://www.roesner-backstube.de/

6# Die Oberhohenrieder Landbrotbäckerei Ed. Wolf GmbH - Höreder Beck erhielt 4,1 Sterne. Die Bäckerei Höreder Beck ist ein Familienunternehmen, welches bereits in dritter Generation geführt wird. Die klassischen Produkte werden hier nach Rezept des Großvaters Wolf angefertigt. Darüber hinaus gibt es jedoch auch regelmäßig neue, innovative Produkthighlights. Dazu gehören beispielsweise die "Schokoschnecke" oder der "Rafaellakrapfen" zur Faschingszeit. Weiter gibt es immer wechselnde Torten und Kuchen im Angebot, wie beispielsweise die "Glühwein-Cremetorte", die "Kirsch-Bananen-Sahnetorte" oder die "Kubatorte". Es wird also sowohl Familientradition als auch Trendbewusstsein im Sortiment umgesetzt. Zahlreiche Produkte sind vegan und vegetarisch. Bist du dir bei einem Produkt unsicher, kannst du vor Ort nachfragen. "Einfach nur lecker, gute Preise und sehr gute Qualität", lobt ein Nutzer. Das reichhaltige Frühstücksangebot lädt dich zum Verweilen vor Ort ein. Hier kannst du ganz nach Geschmack und Hunger ein kleineres oder großes Frühstück wählen.

Adresse: Steinerne Heide 17, 97437 Haßfurt

Steinerne Heide 17, 97437 Haßfurt Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 07:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 07:00 bis 14:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 07:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 07:00 bis 14:00 Uhr. Telefon: 09521 94560

09521 94560 Webseite: https://www.hoereder-beck.de/

7# Mit 3,1 Sternen konnte die Harald Fuchs Bäckerei und Konditorei überzeugen. Gebacken wird hier bereits seit 1885. Neben Brot, Brötchen, Saisonalem und Kleingebäck werden Torten aus der Konditorei angeboten. Bei der Herstellung wird sich dabei an altbewährte Rezepte gehalten, jedoch wird auch mit Neuem experimentiert. So kannst du immer wieder außergewöhnliche Kreationen wie das Bärlauchbrötchen oder das Dinkel-Joghurt-Brötchen finden. Ein*e Nutzer*in schreibt: "Die Bamberger Hörnchen sind ein absoluter Traum! Gute Auswahl und günstige Preise." Eine Besonderheit: Viele Waren gibt es aus 100 % Dinkelmehl, wie beispielsweise das Dinkel-Kirschkissen oder das Dinkel-Osterbrot. Für besondere Anlässe kannst du deine individuelle Wunschtorte backen lassen. Die Bestellung gelingt dir online, du kannst die Mitarbeiter*innen aber auch vor Ort ansprechen oder die Bäckerei telefonisch kontaktieren.