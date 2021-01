Fröhliches Böllern im Landkreis Haßberge und ein SEK-Einsatz in Sand am Main

Die Polizei verzeichnete im Großen und Ganzen einen sehr ruhigen Jahreswechsel. Allerdings kam es in Sand zu dem Einsatz eines Sondereinsatzkommandos. Die Nacht zum neuen Jahr war in der Gemeinde Sand ein wenig aufregender als in den meisten anderen Gemeinden. Dort nämlich war ein junger Mann offenbar in eine psychische Ausnahmesituation geraten und drohte, jemanden umzubringen und danach sich selbst. Das rief den Großeinsatz von Rettungskräften, Feuerwehr und die Polizei auf den Plan. Sondereinsatzkräften (SEK) gelang es am Ende, den jungen Mann unverletzt aus der verbarrikadierten Wohnung zu holen. Er wurde in das Bezirkskrankenhaus Werneck gebracht.