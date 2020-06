Eltmann vor 1 Stunde

Direktvermarktung

Frnkisch frisch: vom Hofladen zum Bio-Paradies

Auch bei Discountern gibt es "Bio" und "Regional". Wer aber auf Nummer sich gehen will, findet in Franken ein Shoppingparadies der kurzen Wege - wie bei Brigitte Kieslinger in Eltmann. So funktioniert es.