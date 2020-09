Flugplatz Haßfurt: Stadt Schweinfurt zahlt nicht mehr

Verkehrslandeplatz

Haßfurt

Schweinfurt

Verkehrslandeplatz Haßfurt-Schweinfurt GmbH

Demindrohen Turbulenzen. Die Stadt , neben dem Kreis Haßberge und der Kreisstadt Haßfurt zu je 30 Prozent Hauptgesellschafter der, will aussteigen. Zum Ende des Jahres, so hat der neugewählte Schweinfurter Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, will die Kugellagerstadt die GmbH nicht mehr mittragen. Damit bricht ein jährlicher Beitrag von 50 000 Euro aus dem Finanzierungskonzept.