In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf dem Weinfest in Sand am Main laut der Polizei zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen.

Gegen 0 Uhr wurde ein 20-Jähriger unvermittelt von einem bislang unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen. Der Täter selbst konnte die Flucht ergreifen und nach einer Absuche durch die Polizei nicht angetroffen werden.

Auch gegen 1 Uhr wurde ein 22-Jähriger unvermittelt durch einen 20-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Hierbei erlitt der 22-jährige eine Gesichtsverletzung. Der Täter konnte flüchten und im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden.

Vorschaubild: © Gemeinde Sand am Main | Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)