Ein 19-jähriger Mann entwendete in der späten Sonntagnacht (14. Mai 2023) ein Verkehrszeichen mitsamt Gestänge in Rentweinsdorf, wie die Polizeiinspektion Ebern am Freitag (19. Mai 2023) berichtete. Das Schild war im Zusammenhang mit dem Kirchweihbeitrieb aufgestellt worden.

Weil das Diebesgut sehr auffällig war, konnte der Mann schnell von der hinzugezogenen Streife aufgegriffen werden. Als die Beamten den 19-Jährigen kontrollierten, stellte sich heraus, dass der Dieb weit über ein Promille hatte.

Betrunkener Mann stiehlt Verkehrsschild in Rentweinsdorf

Den jungen Mann erwartet nun laut Polizei eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Das Verkehrszeichen steht mittlerweile wieder an seinem angestammten Platz.

Vorschaubild: © #230226/colourbox.de